التلفزيون الباكستاني: الجيش أسقط مسيرة تجسس هندية انتهكت المجال الجوي في منطقة بهيمبر

أفادت التلفزيون الباكستاني، بأنّ "الجيش أسقط مسيرة تجسس هندية انتهكت المجال الجوي في منطقة بهيمبر صباح اليوم".

وأمس، ذكر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أنّ التوغل العسكري من جانب الهند المجاورة بات "وشيكًا"، في أعقاب هجوم مسلّح استهدف سياحًا في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، الأسبوع الماضي، وتسبب في تصاعد التوتر بين البلدين النوويين.

وأوضح آصف في مقابلة مع وكالة "رويترز" في إسلام اباد أنّ "الخطاب الهندي ازداد حدة"، وأن "الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي"، فيما لم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل بشأن أسباب اعتقاده بأن التوغل وشيك.

وأكد آصف، أن "باكستان في حالة تأهب قصوى"، وأنها "لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".