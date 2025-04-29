شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة النقابات المهنية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية تعزيز التواصل والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز قنوات التواصل ومد جسور التعاون مع مختلف النقابات المهنية المصرية، بالإضافة إلى مشكلات النقابات وطرح الحلول المناسبة وسبل تقديم الدعم.

واستعرض الاجتماع عدداً من المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى التخفيف عن المواطن المصري، ومواجهة التحديات التي تواجه العمل النقابي في مصر، وآليات البدء الفوري بتنفيذ رؤية الحزب من خلال دعوة مجالس إدارات النقابات لعرض برامج الأمانة المنبثقة عن ميثاق الحزب ورؤيته الوطنية.

وأكدت عايدة محيي الدين، أمين عام الأمانة، أهمية التفاعل مع مطالب واحتياجات المواطنين على مستوى المحافظات، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والنقابات المهنية.

كما ناقش الاجتماع أهم المحاور التي ستعمل عليها الأمانة خلال المرحلة المقبلة، ومنها دراسة مشكلات النقابات المهنية والعمل على حلها بالتنسيق مع رؤساء النقابات، والتواصل مع وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل داخل مصر وخارجها لأعضاء النقابات بهدف الحد من البطالة، والتحضير لاحتفالية عيد العمال.

وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية داخل النقابات حول أهمية الأحزاب السياسية ودورها وتجهيز قوافل طبية للمناطق المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت عايدة محيي الدين أهمية المشاركة الفعالة في البرامج التثقيفية والدورات التدريبية النقابية والمهنية، وتنظيم الفعاليات النقابية، وتقديم الدعم السياسي والقانوني للنقابيين، بالإضافة إلى المشاركة مع الجهات التشريعية والتنفيذية في إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمهن والنقابات بما يتماشى مع توجهات حزب الجبهة الوطنية، وحضر الاجتماع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.