شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون النيابية ترصد مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد أنور ممثل وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لشرفت بعضوية اللجنة الفرعية ممثلا وزارة الشئون النيابية تلك اللجنة التي عملت بروح الفريق الواحد واضعين في نصب أعينها المصلحة العليا".

ورصد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أهم مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا :" لقد نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه عمل علي إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكما عمل علي التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون الجديد أنه عمل علي الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، كما أنه عمل علي إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

وأشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، كما أنه عمل علي تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وعمل علي توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وألغي الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.