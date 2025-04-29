شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل النيابة العامة أمام مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.

وقال إن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لصون حقوق الإنسان وكرامة المواطن وإنجاز تاريخى غير مسبوق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى ستشهد اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون.

وتابع ممثل النيابة قائلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الانسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد انجاز غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية والتى شفت النيابة العامة فى تقديم المواد السااية به إنجاز تاريخى غير كمسبوق ونشعر بالفخر

ويستهدف مشروع القانون كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.