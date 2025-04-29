شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بالهرم تستضيف مبادرة التنسيقية "التوعية المستدامة" وتكرم أعضاءها والان مع تفاصيل الخبر

استضافت مدرسة «ليسيه الحرية» بالهرم، فعاليات مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتوعية النشء بالحقوق القانونية تحت شعار «التوعية المستدامة»، بحضور الدكتور حاتم عبد الفتاح، مدير عام مدارس ليسيه الهرم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وأكثر من 100 طالب من المرحلة الثانوية.

وتم خلال الفعاليات تقديم جلسات تفاعلية لرفع الوعي القانوني لدى الطلاب، تناولت موضوعات محورية مثل الدولة والدستور، ادمان المخدرات، الابتزاز الإلكتروني، التنمر، والتحرش، وأهمية سيادة القانون في المجتمع.

وأكد أعضاء المبادرة في كلماتهم، على أهمية ترسيخ الثقافة القانونية بين الطلاب، بما يعزز قدرتهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع، ويواجه مظاهر العنف والتنمر داخل المدارس، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتمكين النشء ودعم سيادة القانون في مصر.

وفي ختام الفعالية، قام الدكتور حاتم عبد الفتاح بتكريم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديرًا لجهودهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز مبادئ المواطنة لدى الجيل الجديد.

ضم وفد التنسيقية، النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، والدكتورة شيماء عبدالإله، ودينا المقدم، وحنان جوهر، وشيماء الأشقر، وعلي هلال، من أعضاء التنسيقية.