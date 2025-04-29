أعلنت هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل"، في بيان، أنه "تعقيباً على المقال المنشور اليوم في احدى الصحف بعنوان "أزمات عائلية تواجه لائحة المستقبل - الجماعة في شحيم"، يهم توضيح أنه لا تحالف مع الجماعة الإسلامية في شحيم".
ولفتت الهيئة، الى أن "ما يقوم به النائب السابق محمد الحجار طابعه عائلي لا سياسي، ولا يلزم تيار المستقبل بشيء".
كانت هذه تفاصيل خبر "تيار المستقبل": لا تحالف مع الجماعة الإسلامية في شحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.