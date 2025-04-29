"تيار المستقبل":  لا تحالف مع الجماعة الإسلامية في شحيم

أعلنت هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل"، في بيان، أنه "تعقيباً على المقال المنشور اليوم في احدى الصحف بعنوان "أزمات عائلية تواجه لائحة المستقبل - الجماعة في شحيم"، يهم توضيح أنه لا تحالف مع الجماعة الإسلامية في شحيم".

ولفتت الهيئة، الى أن "ما يقوم به النائب السابق محمد الحجار طابعه عائلي لا سياسي، ولا يلزم تيار المستقبل بشيء".