وفد من المجلس التربوي بـ"القوات" زار كرامي: لاستمرار العمل المشترك لتطوير القطاع التعليمي

زار وفد من المجلس التّربوي في حزب "القوّات اللّبنانيّة"، وزيرة التّربية والتّعليم العالي ​ريما كرامي​، وجرى خلال اللّقاء بحث في عدد من القضايا التّربويّة الأساسيّة، حيث أعرب الوفد عن شكره لكرامي على "اهتمامها وتجاوبها مع المطالب المطروحة"، مؤكّدًا "أهميّة استمرار العمل المشترك لتطوير القطاع التّعليمي وتعزيزه في لبنان".

وقد ضمّ الوفد عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، أمين سرّ المجلس رمزي بطيش، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيّين زياد حرو؛ ومنى نحاس.