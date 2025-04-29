لائحتان متنافستان للانتخابات البلدية والاختيارية في وادي شحرور السفلى

تتنافس لائحتان على عضويّة المجلس البلدي في بلدة وادي شحرور السفلى، وقد أُعلن أعضاء اللّائحة الأولى الّتي حملت عنوان "ضيعتنا أحلى"، وهم: جورج الياس أبو راشد، فريديريك أنطوان خير، باتي الياس صليبا الباروكي، فادي مسعود الهليل، طوني عجاج التنوري، جان كلود موريس الخوري، جاك أنور الأسطا، عادل عبدو أبو راشد، شادي الياس كامل، ميشال مارون الديب، روني هنري الشدياق؛ وجاد جليل الغاوي.
والمرشّحون للمجلس الاختياري هم: جان توفيق الشماس (مختار)، جليل لويس الغاوي (مختار)، غسان جورج متى (عضو)، الياس فؤاد الغاوي (عضو)، موريس طانيوس الخوري (عضو).
كما أعلنت اللّائحة الثّانية "الثّقة بالروية" في وادي شحرور السّفلى، المرشّحين لعضويّة المجلس البلدي وهم 12 عضوًا: جان باتيست نبيه الأسطا، أسعد أنيس الغاوي، هلا فريد عساف، وليد عبدو الأسطا، عبدو الياس الباروكي، سمير يوسف الحلو، عبدو الياس الديب، الياس ميشال صعب سالم، الياس شوقي الشدياق، نبيه غسان الشلوق، نبيل ميشال نمر؛ وهاني الياس الهليل.
المرشحون للمجلس الاختياري: الياس جورج الحلو (مختار)، كريستوفر حبيب نمر (عضو)، عبدو الياس الفغالي (عضو).
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