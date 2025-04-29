هاني بدأ جولته الزراعية في زحلة

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بدأ وزير الزراعة نزار هاني جولة زراعية في زحلة، والتي استهلّها بزيارة دارة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في زحلة.
وشكر الوزير هاني المدير العام لويس لحود على جهوده في خدمة القطاع الزراعي، مشيدًا باداء لحود في وزارة الزراعة.
من جهته شكر لويس لحود الوزير هاني على زيارته وعلى "تعاونه المثمر مع الادارة والمديريات والمصالح الاقليمية خلال توليه ادارة محمية ارز الشوف ومنذ استلامه مهامه في وزارة الزراعة".
ثم انتقل الوزير هاني ولويس لحود والوفد المرافق إلى مقام سيدة زحلة والبقاع حيث استقبلهم كاهن المقام الأرشمندريت ايلي ابو شعيا الذي عرض مراحل تاريخ بناء تمثال العذراء منذ العام 1958.
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