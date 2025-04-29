أعربت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، عن "اعتذارها من المواطنين بسبب تعذر الاتصال مؤقتًا برقم الطوارئ 125، وذلك نتيجة أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة "أوجيرو" على الخط المذكور، والتي يُتوقع أن تستغرق ما بين ساعتين وثلاث ساعات كحد أقصى".
ودعت المديرية، المواطنين، في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إلى الاتصال بأحد الأرقام التالية:70192912 – 70192913 – 70192914 – 70192915.
كما لفتت الى أنها "تتيح أمام المواطنين إمكانية التبليغ عن أي طارئ وإرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق "واتساب" على الرقم: 70192693".
وأكدت على "حرصها الدائم على تأمين أفضل سبل التواصل لخدمة المواطنين والاستجابة السريعة لنداءاتهم، وتشكرهم على تفهّمهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: تعذر الاتصال مؤقتًا برقم الطوارئ 125 نتيجة أعمال صيانة تقوم بها "أوجيرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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