إعلان تأليف لائحة "حراجل أحلى" المؤلفة من 15 عضوًا

أُعلن من ساحة بلدة ​حراجل​، تأليف لائحة "حراجل أحلى"، الّتي تضمّ: المرشّح لرئاسة المجلس البلدي خليل طانيوس خليل، راني شينا عقيقي، الياس ناصيف شقير، سمير بطرس سلوم، روني سلمان عقيقي، مروان مارون سلامة، أوريلي عصام شقير، شربل أنطوان مهنا، شربل سمير بو خليل، باسم طانيوس اسطفان، مروان جرجس عقيقي، جيلبير الياس خليل، غسان جرجس خليل، الياس بيار مهنا؛ وفادي الياس شقير.

أمّا المرشّحين لمنصب مختار، فهم: جان طانيوس عقيقي، الياس طانيوس شقير، شربل يوسف سلوم، بشارة بطرس مهنا.

وأشارت اللّائحة إلى "أنّها وضعت نصب أعينها العمل تعزيز الإنماء، تطوير الخدمات، ودعم روح الشباب والمبادرة". وأكّد أعضاؤها التزامهم "خطّة واضحة تهدف إلى جعل حراجل نموذجًا للتّقدّم والتّعاون بين كل مكوناتها".