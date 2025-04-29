استقبل وزير الزّراعة ​نزار هاني​، وفد أساتذة التّعليم الزّراعي المتعاقدين بالسّاعة، الّذين عرضوا للتّحدّيات الاقتصاديّة الّتي يعانونها في المدارس الزّراعيّة الرّسميّة. وأبدى هاني "كل تجاوب مع مطالب الأساتذة"، مؤكّدًا حرصه على "رفع الغبن اللّاحق بهم، والسّعي الجاد لتحسين أوضاعهم الاقتصاديّة، ومعالجة كل الملفّات العالقة ضمن صلاحيّات الوزارة في أقرب وقت ممكن". وشدّد على "أهميّة المدارس الزّراعيّة الرّسميّة، والدّور الحيوي الّذي تلعبه في تخريج مساعدين فنيّين زراعيّين ذوي كفاءة علميّة وعمليّة، بما يسهم في تطوير القطاع الزّراعي ودعم استدامته".

كانت هذه تفاصيل خبر هاني التقى وفد أساتذة التعليم الزراعي المتعاقدين بالساعة مؤكدًا السعي لتحسين أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.