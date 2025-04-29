إعلان لائحة "بلدتنا مسؤوليتنا" في بليبل لخوض الانتخابات البلدية

أُعلنت لائحة "بلدتنا مسؤوليّتنا" في بلدة ​بليبل​ لخوض الانتخابات البلديّة المقبلة، انسجامًا مع برنامج "بليبل-رؤية 2030"، وضمّت تسعة أعضاء هم: رانيا ضو أبي خليل، جوي روبير المعلم، فادي نديم مرعب، جاد فايز أبي خليل، فريدي ألفرد أبي أنطون، رامي شحادة مرعب، عبدو أسعد أبي خليل، طنوس جبرايل أبي خليل؛ ورودريك إيليا أبي خليل.

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