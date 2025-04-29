"النشرة": الأحزاب تتوافق في برجا ومعركة عائلية حامية في شحيم

أفادت مصادر "الخليج 365" بأنّه في الوقت الّذي نجحت الأحزاب في الوصول إلى لائحة شبه توافقيّة في بلدية برجا، من المتوقّع أن تشهد بلدة شحيم معركةً انتخابيّةً حاميةً ذات طابع عائلي.
وفي التّفاصيل، تمّ تشكيل لائحة من الأحزاب والمستقلّين في برجا، تضمّ ممثّلين عن "الجماعة الإسلاميّة" و"تيار المستقبل" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي" و"الحزب الشّيوعي"، برئاسة شقيق النّائب السّابق علاء الدين ترو، ماجد ترو، في حين ستكون هناك لائحة أخرى منافسة لها برئاسة أحمد حمية.
في المقابل، من المتوقّع أن تشهد بلدة شحيم معركةً عائليّةً حاميةً، إذ من المتوقّع أن تكون هناك 3 لوائح على الأقل، في حين أنّ التّطوّر الأبرز كان إعلان "الاشتراكي" الانسحاب من المعركة.
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