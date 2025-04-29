أشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى أنّه "إذا أرادت أميركا حل مسألة الرسوم الجمركية من خلال الحوار فعليها وقف التهديد والضغوط".
في سياق آخر، أوضحت الوزارة "أننا ندعم تحقيق السلام في سوريا وتجمعنا روابط صداقة قوية مع الشعب السوري"، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع المندوب الدائم للصين في الأمم المتحدة فو كونغ في نيويورك.
إلى ذلك، دعت خاريجة الصين "الهند وباكستان إلى ضبط النفس والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين"، كما دعت الهند وباكستان إلى "حل الخلافات بشكل صحيح عن طريق الحوار والتشاور"، وذلك مع تصاعد التوتّر بين البلدين إثر هجوم مسلّح في كشمير الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين حثّت أميركا على وقف التهديد والضغوط: ندعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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