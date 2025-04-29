وزير النقل الإسباني: جميع المطارات والموانئ في البلاد عادت للعمل بشكل طبيعي

أكّد وزير النقل الإسباني وسكار بونتي، في تصريح أنّ "جميع المطارات والموانئ عادت للعمل بشكل طبيعي"، وذلك بعد عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع الكهرباء عن البلاد أمس الاثنين.

أعلنت الشركة المشغلة للكهرباء في إسبانيا، عن "عودة التيار بنسبة تزيد عن 99% في جميع أنحاء البلاد".

وفي وقت اسبق، أعلنت شركة "آر إي إي" المشغّلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا، أنّ "بحلول السّاعة الرّابعة صباحًا (الثّانية بتوقيت غرينيتش) عاد التّيار الكهربائي بنسبة 87,37 بالمئة"، بعدما انقطعت الكهرباء اعتبارًا من ظهر الإثنين.

وكانت قد انقطعت الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدّى إلى تعطّل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقّف القطارات، قبل أن يعود التيّار إلى بعض المناطق بعد ساعات.

ولم يتّضح حتّى الآن سبب هذا الانقطاع الشّامل للتيّار الكهربائي، لكنّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكّد خلال مؤتمر صحافي أمس، أنّه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال".

وفي السّياق، أعلن مجلس السّلامة النّوويّة في إسبانيا أنّ المفاعلات النّوويّة السّبعة في البلاد في حالة آمنة بعد انقطاع الكهرباء. وقد توقّفت أربعة مفاعلات عن العمل تلقائيًّا بعد الانقطاع، وبعد ذلك تمّ تشغيل مولّدات الطّوارئ.