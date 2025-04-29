الرئيس الإسرائيلي: مساهمة الشاباك في أمن إسرائيل هائلة ولا يجوز الزج به في السياسة أو إقحام السياسة فيه

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن "مساهمة الشاباك في أمن إسرائيل هائلة ولا يجوز الزج به في السياسة أو إقحام السياسة فيه".
وأمس اعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار أعلن استقالته، وذكر أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سبق أن طلب إقالته.
واوضح بار في بيان، "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران 2025".
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