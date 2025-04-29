أشار رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، إلى "أننا لا نستبعد مشاركة جنود كوريين شماليين بأماكن أخرى من مناطق العملية العسكرية"، في أوكرانيا.
وقال في تصريح: "الجنود الكوريون الشماليون أنهوا المهام الموكلة إليهم في كورسك"، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الروسية عن تحرير المقاطعة الروسية بشكل كامل إثر التوغل الأوكراني فيها خلال الحرب.
وأمس، كشفت سلطات كوريا الشمالية عن إرسال قواتها إلى روسيا لدعمها في استعادة مناطق كورسك التي سيطرت عليها أوكرانيا منذ أشهر.
وأكدت بيونغ يانغ نجاح العمليات العسكرية للوحدات الكورية، بينما أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالجنود وأعلن عن نصب تذكاري لتخليد إنجازاتهم.
في المقابل، استنكرت كوريا الجنوبية هذا التحرك، معتبرة إياه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتأكيدا على "الأفعال الإجرامية" لكوريا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في الدوما الروسي: لا نستبعد مشاركة جنود كوريين شماليين بأماكن أخرى من مناطق العملية العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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