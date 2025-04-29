الكرملين: اقتراح زيلينسكي بوقف لإطلاق النار لـ30 يوما غير ممكن دون تسوية النقاط كافة

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (الكرملين)، "أننا لم نتلق بعد أي رد من نظام أوكرانيا بشأن المفاوضات المباشرة".

ولفت، في تصريح، إلى أنّه "من الضروري بدء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا كمهمة أولى، أمّا شرعية (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي فمسألة ثانوية"، مشددًا على أنّ "اقتراح زيلينسكي بوقف لإطلاق النار لـ30 يوما غير ممكن دون تسوية النقاط كافة".

وأوضح بيسكوف، أنّ أوكرانيا "لم تتجاوب حتى الآن مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف إطلاق النار خلال عيد النصر".

ويأتي ذلك في ظل وساطة أميركية متواصلة بين الجانبين من أجل الوصل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.