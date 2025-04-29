شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار النائب عماد خليل أمينا لأمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب أنه تم الموافقة على اختيار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأمانة التواصل السياسي.

جاء القرار عقب اجتماع لجنة القيادات بكامل تشكيلها ورئيسها، للنظر في اختيار أمناء الأمانات المركزية المشكلة، وذلك بناء على معايير محددة وواضحة، منها الإطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين لهذه المهام، وجهودهم خلال الفترة الماضية.