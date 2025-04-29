شكرا لقرائتكم خبر عن البحث مستمر عن ناجين.. ارتفاع قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 70 والان نبدء بالتفاصيل

القيادة تعزي الرئيس الإيراني

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 70 قتيلًا، وإصابة أكثر من 1200 شخص.وأوضح وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني أن عمليات مكافحة الحريق انتهت، وأن فرق الإنقاذ ما زالت مستمرة للبحث عن الناجين.وأضاف أن نحو 22 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

وقال الملك المفدى:"علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".



تعزية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".