"المسيرة": غارتان أميركيتان استهدفتا محافظة صنعاء

أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، بأنّ "غارتَين أميركيّتَين استهدفتا فجرًا مديريّة بني حشيش في محافظة ​صنعاء​ اليمنيّة".

وكانت قد أعلنت "القوّات المسلّحة اليمنيّة" أمس، أنّ "العدو الأميركي قد أقدم خلال السّاعات الماضية، على ارتكاب مجزرتَين الأولى في صنعاء والثّانية استهداف مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقيّة في محافظة صعدة شمال اليمن، وأسفرت المجزرتان عن العشرات من الضّحايا والجرحى".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في إطار الرّدّ على عدوانه ومجازره بحقّ المدنيّين، قمنا باستهداف حاملة الطّائرات الأميركيّة "ترومان" والقطع الحربيّة التّابعة لها والاشتباك معها، في عمليّة مشتركة نفّذتها القوّات البحريّة وسلاح الجو المسيّر والقوّة الصّاروخيّة، وذلك بعدد من الصّواريخ المجنّحة والباليستيّة والطّائرات المسيّرة طوال السّاعات الماضية".