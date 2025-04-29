روبيو بحث مع لامي بالجهود المبذولة لضمان نهاية دائمة للحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أنّ "وزير الخارجيّة ​ماركو روبيو​ تحدّث هاتفيًّا مع نظيره البريطاني ​ديفيد لامي​، وناقشا الجهود المبذولة لضمان ودعم نهاية دائمة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك الاجتماع المثمر الّذي عقده الرّئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 26 نيسان الحالي، والمحادثات الّتي عُقدت في 22 نيسان بين الولايات المتّحدة وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، والّتي استضافتها بريطانيا في لندن"، مشيرةً إلى أنّ "روبيو شَكر لامي على جهود بريطانينا الرّامية إلى تحقيق سلام دائم في أوكرانيا".

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