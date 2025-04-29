رئيس الوزراء الإسباني: استعادة الكهرباء في معظم الخليج 365 الإسبانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أُعيد التيار الكهربائي إلى معظم الخليج 365 الإسبانية مساء الاثنين، بعد انقطاع واسع شمل مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي، أن الكهرباء تمت استعادتها في الشمال والجنوب, مشيرًا إلى أن جميع الوزارات اتخذت إجراءات عاجلة منذ بداية الانقطاع، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة كثفت مراقبتها للشوارع دون تسجيل أي اضطرابات أمنية.

من جانبها، أكدت شركة “ريد إليكتريكا”، المشغلة لشبكة الكهرباء الإسبانية، أن التيار عاد إلى عدد من الخليج 365، من بينها كتالونيا وأراغون وإقليم الباسك وكاستيا وليون وإستريمادورا وأندلوسيا.

وتسبب الانقطاع باضطرابات في مطار مدريد-باراخاس، وتعطيل حركة المرور جراء توقف إشارات المرور، إضافة إلى توقف مترو مدريد بشكل كامل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط