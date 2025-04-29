شكرا لقرائتكم خبر عن لنقص التمويل.. برنامج الأغذية العالمي يعتزم التخلي عن ربع موظفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم برنامج الأغذية العالمي خفض عدد موظفيه بنسبة تراوح بين 25 و30% على مستوى العالم، بسبب تراجع التمويل المخصص للمنظمة الدولية.

وقال البرنامج: "خلصنا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يجب أن يخفض قوته العاملة العالمية بنسبة تراوح بين 25 و30%، ما قد يؤثر على ما يصل إلى 6000 وظيفة مع الاستعدادات الجارية لعام 2026".

عدم وجود بوادر تحسن

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "توقعاتنا الحالية لتمويل المانحين لعام 2025 هي 6,4 مليارات دولار أمريكي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وما زلنا نشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي بوادر تحسن في الوضع".

وأشارت الى أن "هذا التحول الهيكلي - الضروري للحفاظ على الموارد لدعم العمليات الحيوية - سيؤثر على جميع المناطق الجغرافية والأقسام والمستويات في المنظمة".



قبل التخفيضات، كان لدى برنامج الأغذية العالمي الذي تأسس عام 1961، 23 ألف موظف في 120 دولة، وفقًا لموقعه الإلكتروني.

تخفيضات القوة العاملة المطلوبة

وأضاف البرنامج أن "حجم تخفيضات القوة العاملة المطلوبة هو خبر يصعب قوله بل يصعب سماعه، ومع ذلك، فهو القرار الضروري والمسؤول بالنظر إلى توقعات التمويل الهشة لدينا".

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 83% من الميزانية المخصصة لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وكانت تُخصص لهذه الوكالة وحدها ميزانية سنوية قدرها 42,8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة عالميًا.