شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة تلاعب.. زيلينسكي يرد على إعلان بوتين هدنة في حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

موسكو تعلن موعد الهدنة

وقف إطلاق النار فورًا

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين هدنة في حرب أوكرانيا بين الثامن والعاشر من مايو المقبل، بمناسبة الاحتفالات بالانتصار السوفييتي على ألمانيا النازية بأنها محاولة تلاعب.وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: "هناك محاولة تلاعب جديدة بسبب أن الجميع سينتظرون الثامن من مايو، وفقط بعد ذلك يوقف إطلاق النار لضمان الصمت" خلال العرض العسكري الذي يقام في التاسع من مايو بالساحة الحمراء في موسكو.أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف إطلاق النار 3 أيام من 8 إلى 10 مايو في أوكرانيا، تزامنًا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.وقالت موسكو إنها تتوقع أن تصدر كييف أمرًا مماثلا، مشيرة إلى استعدادها للرد على أي انتهاكات لوقف النار.وكان بوتين قد أصدر أمرًا مماثلًا لوقف إطلاق النار خلال عيد الفصح، ورغم تبادل الاتهامات مئات المرات بخرق الهدنة، لكنها أدت إلى خفض موقت للقتال.وقال الكرملين: "انطلاقًا من اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال الذكرى الثمانين ليوم النصر".وأضاف أنه من 8 إلى 10 مايو ستتوقف كل الأعمال القتالية.وأضاف الكرملين "ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها، وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة، سترد القوات المسلحة الروسية ردًا مناسبًا وفعالًا".وردًا على اعلان الكرملين، كتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا على منصة إكس: "إذا كانت روسيا تريد السلام حقًا، فعليها وقف إطلاق النار فورًا، لماذا الانتظار حتى 8 مايو؟"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار مدة 30 يومًا على الأقل".