شكرا لقرائتكم خبر عن وصفها بالزائفة.. ترامب ينتقد استطلاعات رأي أظهرت تراجع تأييده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استطلاعات الرأي الزائفة" التي أظهرت نسب تأييد ضعيفة له، وذلك بعد أقل من 100 يوم من عودته إلى البيت الأبيض.

وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأسبوع الماضي، أن 39% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء ترامب، بينما قدر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز هذه النسبة بـ 42%.

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وخلصت الصحيفة الى أن أكثر من 40% من الأمريكيين"يعارضون ترامب بشدة.

استطلاعان كاذبان

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "قال خبير استطلاعات الرأي العظيم جون ماكلولين، وهو أحد أكثر الخبراء احترامًا في هذا المجال، إن استطلاع نيويورك تايمز الفاشل، واستطلاع إيه بي سي/واشنطن بوست، هما استطلاعان كاذبان من منظمات أخبار كاذبة".

وكان ترامب يشير إلى باحث جمهوري مقرب منه نشر مرارًا نتائج استطلاعات مؤيدة للرئيس الأمريكي.



واتهم ترامب من أجروا الاستطلاعات والمؤسسات الإخبارية بأنهم يعانون "متلازمة اضطراب ترامب".

وأضاف: "يجب التحقيق مع هؤلاء الأشخاص بتهمة التزوير الانتخابي، وإضافة مستطلع رأي فوكس نيوز إليهم".

انعدام ثقة في السياسة الاقتصادية

باستثناء بيل كلينتون والآن ترامب، تجاوزت نسبة تأييد الرؤساء الأمريكيين منذ عهد رونالد ريجان 50% بعد أول 100 يوم من توليهم مناصبهم، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

بدأ ترامب مسيرته بقوة في ولايته الثانية، مهاجمًا الوكالات الحكومية، وشن حروبًا تجارية على الأصدقاء والأعداء على السواء، وهاجم القضاء بسبب حملته على الهجرة.

وفي حين تعكس استطلاعات الرأي انعدام ثقة متزايدًا بالسياسة الاقتصادية للبيت الأبيض، يبدو أن التشاؤم لم يصل بعد إلى قاعدة مؤيدي ترامب الأساسية، الذين ظل تأييدهم للرئيس قويًا إلى حد كبير.