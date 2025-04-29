شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب "الإنترنت" في المغرب والجزائر بسبب انقطاع كهرباء إسبانيا والبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

جهود جزائرية لاستمرار الخدمات

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

الدمام - شريف احمد - تسبب انقطاع كهرباء إسبانيا والبرتغال يوم الاثنين في اضطراب خدمة الإنترنت لدى شركة أورانج، إحدى شركات الاتصالات في المغرب، وفقما أفادت في إعلان لزبائها.وقالت الشركة، وهي فرع لأورانج الفرنسية، في حسابها على فيسبوك: "نحيطكم علمًا بأن اضطراب شبكة الإنترنت راجع إلى انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال، ما أثر على الروابط الدولية".ولم يصدر عن الشركتين المنافستين، اتصالات المغرب وإنوي، أي إعلان في هذا الصدد.كذلك لم تشر السلطات المغربية الى أي تأثير لانقطاع الكهرباء في الجارتين الإيبيريتين على المملكة.في الجزائر أيضا أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصر الاثنين احتمال حصول "اضطرابات في خدمة الإنترنت خلال الساعات القادمة"، "نظرًا إلى انقطاع التيار الكهربائي العام الذي مس إسبانيا ودولًا أوروبية أخرى".لكنها أضافت في بيان على فيسبوك: "مع ذلك، نود أن نطمئنكم الى اتخاذ إجراءات وقائية لضمان استمرارية الخدمات لفترة زمنية محددة".أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعًا في التيار الكهربائي.وأفادت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.وطلبت مدن (مدريد والأندلس وإكستريمادورا) من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.وفي ذات السياق أشار وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى أن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة اليوم.وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.