شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عودة التيار.. إسبانيا لا تستبعد أي فرضية بشأن انقطاع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساء الإثنين أن حكومته لا تستبعد أي فرضية بشأن أسباب انقطاع الكهرباء واسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى يوم الاثنين.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي هو الثاني خلال يوم واحد، وعقده بعد 11 ساعة من بدء الحادث الذي لم تتحدد أسبابه بعد، إنه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصر على ذلك، من دون استبعاد أي فرضية أو أي احتمال".

بدء عودة الكهرباء

وبعيد تصريح سانشيز أعلنت شركة (آر إي إي) المشغلة للكهرباء في إسبانيا فجر الثلاثاء أنها تمكنت من إعادة التيار إلى أكثر من 61% في البر الرئيسي للبلاد.

وقالت الشركة إن 61.35% من التيار الكهربائي عاد، مشيرة إلى أنها "تواصل العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في نظام الكهرباء".

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعًا في التيار الكهربائي.وأفادت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.وطلبت مدن (مدريد والأندلس وإكستريمادورا) من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.وفي ذات السياق أشار وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى أن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة اليوم.وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.