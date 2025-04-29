لائحتان تتنافسان في جونيه وبلدية كفرذبيان ستكون أمّ المعارك في كسروان...

يُتوقّع أن يشهد قضاء كسروان معارك من نوع آخر في الانتخابات البلديّة والاختياريّة، خصوصاً بعد تكتل خمسة جهات أساسية في القضاء ضدّ "التيار الوطني الحر" في معركة بلديّة جونيه، التي إنسحب منها مؤخراً الرئيس السابق للبلدية جوان حبيش، معلناً تأييده للائحة "جونيتنا" التي يرأسها سيلفيو شيحا.

في هذا الإطار، تشير مصادر مطّلعة إلى أن "وجود لائحتين تتنافسان في جونيه: الأولى برئاسة فيصل افرام ونيابة الرئاسة تعود لرشيد الخازن، وتضمّ اللائحة القوات اللبنانية، الكتائب ومنصور البون، أما اللائحة الثانية فيرأسها سيلفيو شيحا، وهي تضم وجوه شبابية جديدة وعائلات من جونيه". وتلفت المصادر إلى أن لائحة شيحا تضم أشخاصا من "التيار الوطني الحر"، وتسعى الى إحداث خرق والفوز برقم لا بأس به، خصوصاً أنها تواجه تكتل الأحزاب والعائلات الكبيرة في جونية.

في نفس الوقت هناك معارك ستجري في العديد من المناطق الكسروانية، في العقيبة، يحشوش، ذوق-مكايل، الغينة وغيرهم... ولكن أمّ المعارك الكبرى ستكون في كفرذبيان بشكل حامٍ. وفي هذا الاطار تشير مصادر مطلعة إلى أن "احتدام المنافسة في كفرذبيان عائليّة بين آل زغيب وآل سلامة ضد عائلة عقيقي".

وتلفت المصادر إلى أن "لائحتين تتنافسان في كفرذبيان: الأولى يرأسها جان عقيقي (مستقلّ) بينما نائب الرئيس هو مارون عقيقي (مقرّب من فريد الخازن)"، وتوضح "هو متحالف مع قسم من عائلة زغيب وباقي العائلات من ضمنهم سلامة"، وتضيف المصادر: "اللائحة الثانية يرأسها حبيب زغيب (قوات لبنانية ولكنه لا يحمل بطاقة حزبية)، ونائبه وهيب عقيقي (رئيس قسم الكتائب في البلدة)، وتضم هذه اللائحة رئيس البلدية الحالي بسام سلامة".

وتعود المصادر إلى سبب ترشّح سلامة كعضو على لائحة حبيب زغيب، وتشير إلى أن "من يريد أن يعرف السبب عليه أن يعود الى أصل المشكلة سابقاً". إذ تلفت الى أنّ "بسام سلامة قبل بأن يكون عضواً في اللائحة لغضب عائلة زغيب منه، ففي الانتخابات الماضية كان الاتفاق أن تكون البلدية ثلاث سنوات لسلامة ولنفس المدّة لحبيب زغيب، وبعد مرور الوقت وعند وقت تسليم الرئاسة رفض سلامة ذلك ووقف الأعضاء معه، وبالقانون تمكّن من إبقاء رئاسة البلديّة معه ولم يسلّمها لحبيب زغيب"، وتضيف المصادر: "اليوم وبحسب المعنيين فإن سلامة رضي بهذا الوقع أولاً لأنه اعتبرها كنوع من ردّ إعتبار على ما فعله مع زغيب في الولاية الماضية، وثانياً لأنه في حال شكّل وحده اللائحة فإن عائلة زغيب ستكون حتماً ضده بأكملها لما فعله سابقاً خلال توليه الرئاسة".

في المحصّلة، المعارك في كسروان لن تكون سهلة أبداً، ولكن الأكيد أن المعركة الحامية ستكون في كفرذبيان ولو كانت بين العائلات...