رئيس الوزراء الإسباني: لا توجد معلومات قاطعة حول أسباب انقطاع الكهرباء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صرح بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، بأنه لا توجد معلومات قاطعة حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وأضاف «سانشيز»، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أنه لا توجد حاليًا مشاكل تتعلق بالأمن العام عقب انقطاع التيار الكهربائي.

وذكر، أن مجلس الأمن القومي الأسباني سيجتمع مرة أخرى مساءً، لتقييم التدابير الإضافية التي قد تكون ضرورية، لافتًا إلى أن أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي.

وشهدت إسبانيا، والبرتغال، وأجزاء من فرنسا، حالة طوارئ غير مسبوقة نتيجة انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، ما أدى إلى شلل كبير في العديد من المرافق الحيوية واضطراب الحياة اليومية في مختلف أنحاء البلدين.

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