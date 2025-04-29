شكرا لقرائتكم خبر عن روبيو: ملتزمون بالعمل لإنهاء الحرب "العبثية" في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقما أعلنت الخارجية الأمريكية يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس لدى تلاوتها إحاطة عن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الأحد وأعلنت عنها روسيا، إن "الولايات المتحدة جادة في السير لوضع حد لهذه الحرب العبثية".

واضافت أن روبيو بحث مع لافروف "الخطوات التالية على صعيد محادثات السلام الروسية - الأوكرانية، والحاجة إلى وضع حد للحرب فورًا".

هدنة 3 أيام

وجرت المحادثة الهاتفية قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين هدنة لمدة 3 أيام من 8 إلى 10 أمايو في إطار الحرب مع أوكرانيا، تزامنًا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وقال روبيو إن هذا الأسبوع قد يكون مفصليًا في تقييم جهود إنهاء الحرب التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفها في اليوم الأول من ولايته الرئاسية.



في مقابلة أجرتها معه الأحد شبكة "إن بي سي"، لفت روبيو إلى وجود أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلي بالواقعية فيما يتصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي أشعل فتيله الغزو الروسي في فبراير 2022.

وتابع: "علينا أن نتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنا نريد مواصلة الانخراط في هذا المسعى، أو ما إذا حان الوقت للتركيز على قضايا أخرى لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، في بعض الأحيان".