الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سورية والاشتباك مع مهرّبين

أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، مؤكدا أن قواته اشتبكت مع مجموعة من المهربين، وأصابت عددا منهم.

ونقل بيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن "قوات حرس الحدود أحبطت فجر اليوم الإثنين، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية". وأضاف أن "الاشتباك مع المهربين، أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، مشيرا إلى "العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

ويعلن الجيش الأردني بشكل منتظم إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر حدوده مع سورية الممتدة على مسافة 375 كيلومترا، خصوصا حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد اندلاع النزاع في بلاده اعتبارا من العام 2011.