انقطعت الكهرباء في اسبانيا والبرتغال.. فماذا حدث في المغرب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المغرب: أدى الانقطاع الكبير وشبه الشامل للكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا، الإثنين، في "اضطراب" خدمة الإنترنت في إحدى شركات الاتصالات في المغرب، وفق ما أفادت في إعلان لزبائها.

وقالت الشركة، وهي فرع لأورانج الفرنسية، في حسابها على فيسبوك: "نحيطكم علما بأن اضطراب شبكة الإنترنت راجع إلى انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال، مما أثر على الروابط الدولية".

في المقابل، لم تشر السلطات المغربية إلى أي تأثير لانقطاع الكهرباء في الجارتين الإيبيريتين على المملكة.

وانقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.

وفي البرتغال المجاورة، قالت شركة الكهرباء في بيان إن شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها تأثرت بانقطاع الكهرباء، مضيفة أن الانقطاع حدث بحدود منتصف النهار.

وأصدر مركز الأمن الإلكتروني الوطني البرتغالي بيانا قال فيه إنه لا توجد علامة على أن الانقطاع كان بسبب هجوم إلكتروني.

حالة الطوارئ في اسبانيا وتوقف القطارات

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الإثنين، حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعا في التيار الكهربائي.

وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك. وطلبت مدن مدريد والأندلس وإكستريمادورا من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.

القطارات في إسبانيا

من جانبه، قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة، الإثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.

وأضاف بوينتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "من غير المتوقع حاليا استئناف الخدمة للمسافات المتوسطة والطويلة اليوم".

وأوضح بوينتي أنه سيتعين على المسافرين التخلي بشكل مؤقت عن رحلاتهم. وأضاف: "نعمل على استعادة الكهرباء حتى نتمكن من استئناف هذه الخدمات، لكن ذلك لن يكون ممكنا اليوم".

وأدى انقطاع التيار الكهربائي، الذي حدث في منتصف النهار تقريبا، إلى الإغلاق الكامل لشبكة السكك الحديدية.

ووفقا لشركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، تم استعادة الكهرباء الآن في مناطق مثل كتالونيا وأراغون وإقليم الباسك وجاليسيا وأستورياس ونافار وقشتالة.

مطارات البرتغال

وفي السياق، استبعدت شركة (إيه.إن.إيه) المسؤولة عن إدارة مطارات برتغالية إقلاع أي رحلات جوية من لشبونة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي الواسع الذي ضرب شبه الجزيرة الأيبيرية. وأضافت الشركة في بيان أن العمليات مستمرة في مطاري بورتو وفارو، لكن مع بعض القيود.