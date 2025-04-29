انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال

شهدت إسبانيا والبرتغال، الإثنين، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي أدى إلى تعطيل قطارات المترو والسكك الحديدية، وإغلاق إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي، مع تأثيرات طالت نحو 50 مليون شخص في أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأعلنت شركة «ريد إليكتريكا»، المسؤولة عن توزيع الكهرباء في إسبانيا أن استعادة التيار بشكل كامل في كلا البلدين قد تستغرق ما بين ست إلى عشر ساعات. وأكدت الشركة أن التيار بدأ بالعودة تدريجيًا إلى مناطق الشمال والجنوب والغرب بحلول منتصف النهار، لكنها امتنعت عن تحديد أسباب هذا الانقطاع غير المسبوق.

حدث استثنائي

ومن جانبها، أوضحت السلطات البرتغالية أن لا مؤشرات تفيد بوقوع هجوم إلكتروني وراء الحادث، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني. ووصف إدواردو برييتو، رئيس العمليات في «ريد إليكتريكا»، الانقطاع بأنه «حدث استثنائي وغير عادي».

وشمل الانقطاع العاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة البرتغالية لشبونة، إلى جانب مدن أخرى، مما تسبب في إغلاق المكاتب وتعطيل حركة السير بسبب توقف إشارات المرور. كما تأثرت شبكات الهواتف المحمولة، حيث انقطع بعض المكالمات، بينما استمر بعض التطبيقات في العمل. في برشلونة، نظم المدنيون حركة المرور يدويًا عند التقاطعات الرئيسية.

وتوجه السكان إلى المتاجر بحثًا عن أجهزة راديو تعمل بالبطاريات، في ظل عدم توفر المعلومات الكافية عن أسباب الانقطاع أو توقيت عودة الكهرباء بشكل كامل.

تحركات حكومية عاجلة

وعقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اجتماعا طارئًا لمجلس الأمن القومي، وزار مقر شركة «ريد إليكتريكا» للإشراف على جهود إعادة تشغيل الشبكة. أما نظيره البرتغالي لويس مونتينيغرو، فأكد أنه تحدث مع سانشيز عدة مرات، متوقعًا استعادة الكهرباء بحلول نهاية اليوم.

وبدورها، أشارت الحكومة البرتغالية إلى أن مصدر المشكلة يبدو مرتبطًا بشبكة التوزيع الإسبانية، حسبما صرح به وزير شؤون مجلس الوزراء ليتاو أمارو، الذي أكد استمرار التحقيق في الحادث.

وذكرت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية «إي-ريديس» أن الانقطاع مرتبط بمشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية، ما اضطرها إلى قطع التيار في بعض المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة.

توقيت الانقطاع

ووقع الانقطاع بعد ظهر الإثنين، حوالي الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، حيث انخفض استهلاك الكهرباء في إسبانيا فجأة من 27.500 ميغاواط إلى 15.000 ميغاواط. وأدى ذلك إلى توقف خدمات المترو والقطارات، وأخلت السلطات محطات المترو في مدريد وبرشلونة.

كما اضطرت المطارات الإسبانية لاستخدام أنظمة كهربائية احتياطية، مما تسبب بتأخير بعض الرحلات الجوية. وفي لشبونة، أغلقت محطات المترو واضطر السياح للانتظار في الخارج تحت أشعة الشمس.