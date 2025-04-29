46 قتيلا في انفجار ميناء إيران

تفسير رسمي
حتى الآن، لم تصدر السلطات تفسيرًا رسميًا لانفجار الميناء. مع ذلك، كشفت شركة الأمن الخاصة «أمبري» أن الميناء كان قد تسلم، في مارس الماضي، شحنة من مادة «بيركلورات الأمونيوم»، وهي مادة كيميائية تُستخدم في صناعة وقود الصواريخ الصلب، ووصلت من الصين عبر سفينتين.
الدخان الأحمر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت سحبًا من الدخان الأحمر تتصاعد من موقع الحريق قبيل الانفجار، وهو مؤشر غالبًا ما يرتبط بالانفجارات الكيميائية، كما حدث في كارثة مرفأ بيروت عام 2020.
وفي تصريحات لاحقة، أكد سعيد جعفري، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البحرية العاملة بالميناء، أن الشحنة المتفجرة تم تسليمها بناءً على «تصريح كاذب»، مشيرًا إلى أن المواد كانت «خطيرة للغاية»، ولم يتم توثيقها بشكل صحيح. كما أشار تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى أن الشحنة لم تمر عبر القنوات الجمركية الرسمية، وهو ما يثير تساؤلات عن الجهات المتورطة.
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