شكرا لقرائتكم خبر عن "ظلام دامس".. ما قصة انقطاع الكهرباء الكبير في إسبانيا والبرتغال؟ والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع مفاجئ للكهرباء

محطات المترو غارقة في الظلام

تعطل في البنية التحتية الرقمية للبلاد

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

نواصل العمل لإعادة الكهرباء"

الدمام - شريف احمد - انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الاثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.وتبذل الحكومة الإسبانية جهودا حثيثة لتحديد مصدر الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي، مع توجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مقر شركة الكهرباء العامة لتلقي إحاطة.ودعا سانشيز حكومته إلى اجتماع طارئ لبحث الانقطاع المفاجئ، وفق ما أفاد مكتبه عبر تطبيق تلغرام.من جهتها، قدرت شركة الكهرباء الإسبانية أن إعادة التيار ستستغرق ما بين ست وعشر ساعات.وقال مدير العمليات في الشركة إدواردو برييتو لإذاعة كادينا سير "يمكننا الحديث عن تأخير يراوح بين 6 و10 ساعات إذا سارت الأمور على ما يرام. وقد تم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد".وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محطات المترو غارقة في الظلام، مع توقف القطارات، وأشخاصا في مكاتب وممرات يستخدمون أضواء هواتفهم للرؤية.وطلبت هيئة الطرق الوطنية من السائقين التوقف عن السير مع تعطل إشارات المرور، الأمر الذي أجبر المركبات على التباطؤ لتجنب الاصطدامات، ودفع الشرطة إلى تكثيف توجيه حركة المرور عند التقاطعات.وشوهد أشخاصا يخرجون إلى الشوارع، ويرفعون هواتفهم في محاولة للاتصال بشبكة الإنترنت، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أشخاصا حوصروا أيضا في المصاعد.إلى ذلك، أفاد موقع "نتبلوكس" لرصد نشاط الإنترنت، أن انقطاع الإنترنت تسبب في "تعطل جزء كبير من البنية التحتية الرقمية للبلاد"، لافتا إلى أن اتصالات الإنترنت انخفضت إلى 17% فقط من الاستخدام العادي.وفي البرتغال المجاورة، قالت شركة الكهرباء، إن شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها تأثرت بانقطاع الكهرباء، مضيفة أن الانقطاع حدث بحدود منتصف النهار.وانقطعت الكهرباء أيضا لفترة وجيزة في جنوب غرب فرنسا، حسبما أعلنت شركة تشغيل الكهرباء المحلية مؤكدة عودة التيار مذاك.وقالت الشركة إن "حادثا كهربائيا يؤثر حاليا على إسبانيا والبرتغال، ولا يزال السبب غير محدد".وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها على اتصال بإسبانيا والبرتغال "لفهم السبب الكامن" وراء الانقطاع.وقالت شركة تشغيل السكك الحديد الإسبانية "أديف" إن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف القطارات في أنحاء البلاد.وأكدت شركة تشغيل المطارات "إينا" أن هناك تأخيرات في الرحلات الجوية، لكن مطارات البلاد لا تزال تعمل بفضل "أنظمة الكهرباء الطارئة".وأعلنت شركة ريد إلكتريكال الإسبانية أنها نجحت في البدء باستعادة الكهرباء في شمال وجنوب البلاد، لكن المشكلة لم تحل بعد.وقالت "نواصل العمل لإعادة الكهرباء".ونشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية صورا على موقعها الإلكتروني لقطارات المترو المتوقفة في مدريد، وللشرطة وهي تنظم حركة المرور، ولصحافييها وهم يعملون في مكتب مظلم على أضوء كاشفة.وأشارت أيضا إلى أن الأقسام الأساسية في المستشفيات تمكنت من الاستمرار في العمل بفضل المولدات الاحتياطية، في حين ظلت بعض الوحدات الأخرى من دون كهرباء