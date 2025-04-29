وليد جنبلاط عرض والمطران كفوري للأوضاع العامة والمستجدات السياسية

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشنراكي، وليد جنبلاط، في كليمنصو، راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، يرافقه نائبه الكاهن ابراهيم سعد. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

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