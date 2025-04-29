مصدران أمنيان مصريان: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تشهد تقدما كبيرا

أبلغ مصدران أمنيان مصريان "رويترز" بأن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تشهد تقدما كبيرا.
واوضح المصدران إن هناك إجماعا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حماس.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر ذكرت في وقت سابق أن رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد من المقرر أن يلتقي بوفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اليوم الاثنين في القاهرة، عقب زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة أمس.
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