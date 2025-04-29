مقتل وإصابة 12 شخصا في تصادم قارب بعبارة في فلوريدا الأميركية

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا أمس الأحد ،عندما اصطدم قارب بعبارة قبالة جسر ميموريال كوزواي بولاية فلوريدا الأميركية.

وذكرت إدارة شرطة كليرووتر أن هناك العديد من الإصابات وأن قسم الإطفاء والإنقاذ في كليرووتر أعلن عن وقوع حادث تصادم جماعي نظرا لعدد الإصابات. وكان معظم المصابين على متن العبارة. ولم تقدم الشرطة أي معلومات بشأن الشخص المتوفى.

واوضحت قوات خفر السواحل الأميركية إن التقارير من الموقع أفادت بأنه تم العثور على جميع ركاب العبارة الـ45 والستة أشخاص الذين كانوا على متن القارب. وفي تحديث صباح اليوم الاثنين، قالت قوات خفر السواحل إنه تم نقل 12 شخصا إلى مستشفى محلي.