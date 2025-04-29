شركة برتغالية لإدارة المطارات تستبعد إقلاع أي رحلات من لشبونة حتى 10 مساء

استبعدت شركة "إيه.إن.إيه" المسؤولة عن إدارة مطارات برتغالية إقلاع أي رحلات جوية من لشبونة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي الواسع الذي ضرب شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأوضحت الشركة في بيان أن العمليات مستمرة في مطاري بورتو وفارو، لكن مع بعض القيود.

وفي اسبانيا، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعا في التيار الكهربائي. وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.

وطلبت مدن مدريد والأندلس وإكستريمادورا من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.