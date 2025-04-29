"القاهرة الإخبارية": رئيس المخابرات المصرية سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي لمناقشة إحياء وقف اطلاق النار بغزة

افادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن "رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد سيلتقي فريق التفاوض الاسرائيلي في القاهرة لمناقشة إحياء وقف اطلاق النار في غزة".

ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون الى الآن هذه المعلومات.

وتقود مصر، الى جانب قطر والولايات المتحدة، جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة.

وكانت حماس قد أعلنت، في وقت سابق هذا الاسبوع، أن "وفدها غادر القاهرة السبت بعد اجرائه محادثات مع الوسطاء المصريين".

وفي 17 نيسان، رفضت حماس اقتراحا إسرائيليا يتضمن هدنة لمدة 45 يوما في مقابل الإفراج عن عشرة أسرى أحياء.