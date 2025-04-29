مشغل الكهرباء الإسباني: انقطاع الكهرباء كان بسبب فصل نظام الاتصال الأوربي عبر فرنسا

اعلن مشغل الكهرباء الإسباني بان انقطاع الكهرباء كان بسبب فصل نظام الاتصال الأوربي عبر فرنسا، بحسب صحيفة "لا فانغارديا".

الى ذلك، اعلن رئيس الوزراء الإسباني بان مشغل الكهرباء الإسباني أعاد الكهرباء إلى 50% من مناطق البلاد.

وفي السياق، اعلنمجلس السلامة النووية في إسبانيا إن المفاعلات النووية السبعة في البلاد في حالة آمنة بعد انقطاع التيار الكهربائي. وتوقفت أربعة مفاعلات عن العمل تلقائيا بعد الانقطاع، وبعد ذلك تم تشغيل مولدات الطوارئ.

وأوضح المجلس أن مولدات الطوارئ بدأت العمل أيضا في ثلاثة مفاعلات توقفت لفترة عن العمل للحفاظ على سلامتها.