تل أبيب لـ"الشرع": السلام مقابل التنازل عن الجولان ومناهج محبة لليهود

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إن إشارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى التطبيع من دون تقديم أي مطالب فيما يتصل بهضبة الجولان تمثل تطوراً حاسماً في العلاقات الإسرائيلية السورية، وهو أمر لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.

ذكرت صحيفة جيروزالم بوست مؤخرًا أن الشرع أبدى اهتمامه بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام "السلام والتطبيع"، وخلال لقاءاته مع عضوي الكونغرس الأميركي الجمهوريين مارلين ستوتزمان وكوري ميلز، ألمح الرئيس السوري الجديد إلى انفتاحه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والأهم من ذلك، أنه اختار عدم ذكر مرتفعات الجولان ، التي اعترفت بها الولايات المتحدة جزءًا من إسرائيل خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة.

إن ردود الفعل على مثل هذه التعبيرات تنقسم تقليديا بين المتشككين الذين يرفضون تصديق أي من كلمات الشرع بسبب ماضيه الجهادي، وأولئك الذين ينفتحون دون قيد أو شرط على السلام مع أي حاكم إقليمي يشير إلى الإرادة للمضي قدما في ذلك، مع تجاهل أي روابط أو تعبيرات أو أيديولوجيات إشكالية.

ويشير الانفتاح الدبلوماسي إلى إمكانية تحقيق اختراق في الديناميكيات الإقليمية، وهو ما يستحق دراسة متأنية بنهج محافظ.

لطالما كان نهج إسرائيل الثابت، منذ إعلان استقلالها عام 1948، هو مد يد السلام. ولا ينبغي التخلي عن هذا التوجه في هذه الحالة، ليس فقط لأن إسرائيل، في نهاية المطاف، دولة تسعى للسلام، بل أيضًا، خصوصًا في ظل الإدارة الحالية لأميركا، التي تُركز على بناء "عالم بلا حروب"، وتدفع نحو أجندة "السلام بين الأمم".

خمسة شروط عامة للسلام

وهنا أيضا، يتعين على إسرائيل أن تتجنب الظهور كعقبة أمام السلام، خاصة وأن الشرع يتعامل مع الزعماء الجمهوريين المقربين من إدارة ترامب.

ولكن يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تؤكد لشركائها الأميركيين الدروس التي تعلمتها من عقود من السلام مع مصر والأردن ــ وأن تطالب بإصلاح تعليمي شامل يعترف بشرعية إسرائيل وأصل الشعب اليهودي في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، ينبغي لإسرائيل أن ترسل إشارات إيجابية تجاه هذا التقارب، مع وضع خمسة شروط أساسية للسلام.

أولاً): وقبل كل شيء، لن تنسحب إسرائيل من مرتفعات الجولان. فقد اعترفت الإدارة الأميركية بهذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية كجزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية، ولا ينبغي مناقشة السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

ثانيًا): ينبغي على إسرائيل مواصلة تقديم الضمانات الأمنية للدروز في جنوب سوريا، ما دامت هذه الطوائف ترغب في هذه الحماية. إنه واجب أخلاقي على إسرائيل تجاه دروزها، الذين ظلوا يضغطون من أجل منح هذه الحماية لأقاربهم على الجانب الآخر من الحدود لسنوات. ومع عودة الدفء إلى العلاقات بين الطوائف بعد انقطاع دام قرابة 70 عامًا، فإن هذا الواجب المقدس ليس شيئًا يمكن لإسرائيل التخلي عنه.

ثالثاً): ينبغي لإسرائيل أن تطالب القيادة السورية بالتنديد العلني بأي أيديولوجيات جهادية والتخلي عنها، بما في ذلك رفض إرهاب حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ومن شأن مثل هذا الإعلان أن يسهل التقارب بين البلدين، خاصة وأن إسرائيل لا تزال تلعق جراحها بعد هجوم تشرين الأول (أكتوبر) 2023، الذي نُفذ على أساس أيديولوجيات جهادية نابعة من جماعة الإخوان المسلمين وفروعها.

رابعًا): ينبغي وضع ترتيبات حدودية تضمن أمن إسرائيل بشكل مُرضٍ. قد يعني هذا إبعاد قوات الشرع عن الحدود، وموازنة المصالح التركية، وضمان عدم استخدام إيران سوريا مجددًا كمركز لتهريب الأسلحة إلى وكيلها في لبنان، حزب الله.

خامساً): وربما الأمر الأكثر أهمية، ينبغي لإسرائيل أن تصر على إصلاح تعليمي وإعلامي كامل، وإلزام المناهج الدراسية السورية والمنافذ الحكومية بالاعتراف بالشعب اليهودي وإسرائيل باعتبارهما الفاعلين الأصليين والطبيعيين والعضويين في المنطقة، والقضاء على المصطلحات التي تنزع الشرعية عن إسرائيل، مثل "الكيان الصهيوني"، و"سلطات الاحتلال"، وما إلى ذلك.

قضية السلام الواقعي

يجب أن تكون هذه الشروط الخمسة جوهر إطار السلام الإسرائيلي، ويجب شرحها بالتفصيل لحلفائها الأميركيين. يجب على إسرائيل أن تُصرّ على أن السلام لا معنى له دون إضفاء الشرعية والإنسانية على الإسرائيليين واليهود؛ ومن الأمثلة المروّعة على ذلك تطرف المجتمع الفلسطيني في ظل حكم حماس على مدى الجيل الماضي.

إن نبذ الشرع لماضيه الجهادي وحماس، إلى جانب مبادرات رمزية كرفع العلمين الإسرائيلي والسوري معًا، له أهمية خاصة. سيؤدي هذا السيناريو أيضًا إلى انقسام كبير داخل محور الإخوان المسلمين - بقيادة قطر، وبدرجة أقل تركيا - الذي يُلحق حاليًا ضررًا بالغًا بإسرائيل عالميًا. وبما أن معارضي السلام سيُحافظون على مقاومتهم، فسيحتاج الشرع بلا شك إلى مواجهة هذه العناصر باعتبارها تهديدًا داخليًا.

يتعين على إسرائيل أن توضح أن السلام الإبراهيمي لا يعني الاعتراف المتبادل الرسمي فحسب، بل يعني أيضا إصلاحات شاملة تؤدي إلى إزالة التطرف من مجتمع تم تعليمه كراهية اليهود وإسرائيل على مدى السنوات السبع والسبعين الماضية.

وإذا تم قبول هذه الشروط، فإن إسرائيل سوف تحصل على اتفاقية سلام جديدة على غرار اتفاق إبراهيم، دون الحاجة إلى التضحية بالكثير.

وحتى لو تم رفض هذه المقترحات، فإن إسرائيل سوف تستفيد من خلال إظهار التزامها بالسلام الحقيقي والصادق ــ في حين تكشف عن قيادة خائفة للغاية من الاعتراف بشرعية إسرائيل والأمة اليهودية أمام شعبها.

إن اتباع نهج عملي ومدروس بعناية في التعامل مع هذه المبادرات الدبلوماسية يمنح إسرائيل فرصة منخفضة المخاطر ولكن عالية المكافأة لإعادة تشكيل الديناميكيات الإقليمية لصالحها، مع الحفاظ على ضروراتها الأمنية.

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أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن تحليل بقلم أوهاد ميرلين (صحيفة جيروزالم بوست)