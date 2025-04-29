شباب "المصري الديمقراطي" يزور مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي

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نظم شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زيارة ميدانية إلى مجلس النواب، اليوم، بدعوة من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في إطار خطة الحزب لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

تضمنت الزيارة جولة تعريفية داخل أروقة المجلس، ولقاءات مباشرة مع عدد من نواب الحزب، من بينهم النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب، والنائبات سناء السعيد، وريهام عبد النبي، وسميرة الجزار، حيث دار نقاش مفتوح حول آليات العمل البرلماني والأدوار التشريعية والرقابية للنواب.

وقال النائب إيهاب منصور إن أكثر من 40 شابًا شاركوا في الزيارة، التي شملت زيارة المكتبة التاريخية ومتحف المجلس، وحضور ندوة تعريفية قدمها الدكتور علوم حميدة حول تاريخ مجلس النواب واختصاصاته، بجانب متابعة إحدى الجلسات البرلمانية أثناء مناقشة القوانين.

وأكد منصور أهمية بناء كوادر جديدة قادرة على ممارسة العمل السياسي بفاعلية، مشددًا على أن الانخراط المبكر في الشأن العام يمثل ضرورة لتحقيق الإصلاح السياسي.

وشهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من الشباب، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والمداخلات التي عكست وعيهم ورغبتهم الحقيقية في الإسهام في الحياة السياسية.

ويواصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جهوده في دعم وتمكين الشباب، إيمانًا منه بأنهم يمثلون حجر الزاوية لبناء مستقبل ديمقراطي أكثر عدلًا وشفافية.

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الزيارة

شباب "المصري الديمقراطي" يزورون مجلس النواب