ارتفاع جديد لعدد قتلى انفجار ميناء في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت حصيلة الانفجار الضخم في أكبر ميناء تجاري في إيران ارتفاعا جديدة، وفق ما أفاد به مسؤول المحافظة التي يقع فيها الميناء وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وقال محمد عاشوري محافظ هرمزكان في جنوب إيران "وصلت حصيلة القتلى إلى 65 شخصا جراء هذا الحادث المروع" في ميناء الشهيد رجائي، مضيفا أن الحريق الذي نجم عن انفجار السبت لم يتم إخماده بالكامل بعد.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 46 شخصا.

وأكدت التقارير أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا في الحادث، ولكن بحلول أمس الأحد خرج معظمهم من المستشفيات. ومازال هناك 200 شخص في المستشفى، كما لا يزال هناك ستة أشخاص مفقودين بعد الانفجار.