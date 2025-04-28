شكرا لقرائتكم خبر عن إحراز تقدم في 10 مناطق.. مستجدات انقطاع الكهرباء في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

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استعادة التيار الكهربائي

الدمام - شريف احمد - أعلنت "ريد إلكتريكا" تقدم العمل على إعادة الكهرباء إلى نحو 10 مناطق في إسبانيا بشكل كبير وذلك بعد انقطاعها في شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم الاثنين.وذكرت أن العمل جار على استعادة الكهرباء في مناطق كتالونيا وأراجون وإقليم الباسك وجاليسيا وأستورياس ونافارا وقشتالة وليون وإكستريمادورا والأندلس.وصرح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على موقع إكس في وقت سابق بأنه لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ناجم عن هجوم إلكتروني.وأضاف كوستا، البرتغالي الجنسية، أن شركات توزيع الكهرباء في البلدين تعمل على معرفة السبب واستعادة إمدادات الكهرباء.ولفتت إلى استعادة التيار الكهربائي في مناطق عديدة بشمال وجنوب وغرب إسبانيا.وضرب انقطاع التيار الكهربائي الهائل شبه الجزيرة الأيبيرية بعد ظهر اليوم الاثنين، وتأثرت أجزاء كبيرة من إسبانيا والبرتغال بهذا الانقطاع.