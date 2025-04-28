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إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا بعد انقطاع التيار الكهربائي

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واس - مدريد  0 تبليغ

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  • إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا بعد انقطاع التيار الكهربائي 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعًا في التيار الكهربائي.
وأفادت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.

انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا

وطلبت مدن (مدريد والأندلس وإكستريمادورا) من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.

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وفي ذات السياق أشار وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى أن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة اليوم.
وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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