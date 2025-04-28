شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 12 في تصادم قارب بعبارة بفلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث في أمريكا

حادث اصطدام قارب بعبارة في فلوريدا

الدمام - شريف احمد - لقى شخص حتفه وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا، عندما اصطدم قارب بعبارة قبالة جسر ميموريال كوزواي بولاية فلوريدا الأمريكية.ونشرت إدارة شرطة كليرووتر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن هناك العديد من الإصابات وأن قسم الإطفاء والإنقاذ في كليرووتر أعلن عن وقوع "حادث تصادم جماعي" نظرا لعدد الإصابات.وكان معظم المصابين على متن العبارة، ولم تقدم الشرطة أي معلومات بشأن الشخص المتوفى.وقالت قوات خفر السواحل الأمريكية في منشور إن التقارير من الموقع أفادت بالعثور على جميع ركاب العبارة الـ45 والستة أشخاص الذين كانوا على متن القارب، ونُقل 12 شخصا إلى مستشفى محلي.وذكر ماركو فاشيكو، الذي كان على متن العبارة مع بريندا ألفاريز وطفليهما الصغيرين: "كنا نستمتع بالرحلة وفجأة سمعنا المساعد الأول يصرخ "انتبه انتبه انتبه"، ونظرنا إلى الوراء خلفنا وكان هذا اليخت الكبير قد اصطدم بالقارب".وقالت السلطات إن القارب فر من موقع الحادث، فيما ذكرت بريندا ألفاريز "لم نتوقع أبدا حدوث أي من هذا. لا يمكننا أن نفهم السرعة التي كانوا يسيرون بها، وكيف يمكن منطقيًا أن يصطدموا ويتمكنوا من المغادرة بهذه الطريقة".ولم تصب العائلة بأذى في الحادث، ولم تقدم الشرطة أي معلومات بشكل فوري عن القارب الذي فر من موقع الحادث.