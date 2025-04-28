منيمنة: الجسم البلدي أصبح بكامله مهترئ ويتم استغلال مفاهيم معينة لاستثارة الغرائز الطائفية

أشار النائب ابراهيم منيمنة، في حديث لـ"LBCI"، الى أن "الجسم البلدي أصبح بكامله مهترئ فقد مرّ 9 سنوات على الانتخابات البلدية الأخيرة وهناك رغبة من العهد"، لافتاً الى أن "ممارسة المناصفة في بلدية بيروت عمرها أكثر من 100 سنة واثارة موضوع المناصفة من منطلق قانوني كانت مضرة لفكرة المناصفة كمفهوم كانت الناس تتبنّاه ضمنيًا مع اثارة النقاش الطائفي".

واعتبر منيمنة، أن "التمثيل اصبح اليوم للتمثيل ولم يعد للخدمة العامة"، مشيراً الى أنه "يتم استغلال مفاهيم معينة وامور كأنها وقائع وهي غير موجودة فقط لاستثارة الغرائز الطائفية ومن يريد طرح موضوع اعادة الحوكمة لا يجب أن ينطلق من منطلق طائفي بل من حاجات المناطق والواقع على الأرض".

ورأى أن "هناك اعتبارات كثيرة بموضوع التمثيل بالاضافة الى موضوع الطائفية ومنها المشاركة الجندرية ومشاركة الفئات العمرية ومستويات اخرى عديدة".